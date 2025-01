Festa regionale della Polizia locale, a Sulmona da 50 Comuni

Un deficit di organico pari al 50% con circa 900 agenti per un milione 250mila abitanti laddove, in base ai parametri della legge n. 42 del 2013, di agenti di polizia locale ne servirebbero almeno il doppio. Il quadro è emerso questa mattina, a Sulmona, nel corso della prima festa regionale della polizia locale che ha radunato circa 50 comuni abruzzesi nella città ovidiana. Obiettivo dell'evento, hanno rimarcato l'assessore regionale Roberto Santangelo e il comandante della polizia locale di Sulmona, Domenico Giannetta, è "ringraziare chi, con passione e senso del dovere, svolge il proprio lavoro al servizio della comunità, ma anche momento di riflessione sulle carenze di un Corpo di polizia chiamato a svolgere compiti sempre più diversificati".

Per Santangelo diventa fondamentale anche investire sulla formazione di nuovi agenti. All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il commissario prefettizio del Comune di Sulmona, Ernesta D'Alessio, e il vescovo di Sulmona-Valva, Michele Fusco, che ha officiato la Santa Messa nella Basilica Cattedrale di San Panfilo. Da qui la lunga sfilata degli agenti verso il Municipio dove sono state consegnate le benemerenze.



