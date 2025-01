Sabato 25/1 la prima edizione del Gran Sasso Book Fest

E' in programma sabato 25 gennaio la prima edizione del Gran Sasso Book Fest: si tratta di un progetto dell'associazione Cantiere Cultura che intende evidenziare storie di luoghi, racconti di viaggi e persone della montagna con giornalisti, scrittori, registi, alpinisti, operatori culturali, creatori digitali.

Riunirsi, come una volta intorno a un caminetto, vero o simbolico che sia, in questo periodo invernale, sarà l'occasione per condividere storie tornando ad animare luoghi cari alla città dell'Aquila e all'Abruzzo. Il programma dell'iniziativa prevede una serie di incontri e tavole rotonde a tema a partire dalle 10 alle 13 circa del 25 gennaio nella sala conferenze dell'Hotel Fiordigigli a Fonte Cerreto. La moderazione è affidata al giornalista di Cantiere Cultura, Massimo Alesii.

Si inizierà alle 10 con "Racconti di rinascita e comunità".

Ospiti della tavola rotonda Giovacchino D'Annibale (Radio L'Aquila 1), Alessia Di Stefano - assessore alla cultura del Comune di Castelli (Teramo), Floro Panti - presidente dell'associazione Comitato festa della Perdonanza celestiniana Unesco Ich, Loretta Pace docente Univaq.

Seguirà lo spazio "Raccontare, per immagini ma non solo.

Scrittura, cinema, fotografia, interazione" con la presenza di Gaetano Basti, editore e creatore della rivista D'Abruzzo, Maurizio Anselmi (fotografo e autore), Piercesare Stagni e Fabrizia Aquilio (Abruzzo Film Commission), Antonio Centomani, sceneggiatore, scrittore e regista Rai, Massimiliano Farace, ideatore "Yes us unteraction".

Sarà poi dedicata a Margherita d'Austria la terza parte della mattinata dal titolo Alpinismo e Storia che vedrà la partecipazione di Luca Cococcetta produttore e regista del nuovo docufilm 'Monte Corno' che narra l'impresa alpinistica di Francesco De Marchi e di Silvia Mantini, docente Univaq di Storia moderna. La mattinata di incontri si concluderà con un dibattito aperto dedicato a L'Aquila e il Gran Sasso d'Italia nel suo rapporto con i grandi eventi attuali e futuri: Giubileo 2025 e l'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.



