Rigopiano: Valastro, D'Angelo esempio fulgido per volontariato

"Sono qui per onorare la memoria di un nostro uomo, quel Gabriele D'Angelo che cercò in tutti i modi di allertare i soccorsi". Così a Farindola il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, nel corso della cerimonia di commemorazione delle 29 persone che morirono il 18 gennaio 2017 nel crollo dell'albergo travolto da una valanga.

"Un esempio fulgido per tutta la Croce Rossa Italiana - ha sottolineato D'Angelo - e per sottolineare l'importanza e il valore dei tanti volontari che nel nostro paese non fanno mai mancare il loro supporto nei casi di emergenza".



