Jannik Sinner protagonista del nuovo spot di pasta De Cecco

Due eccellenze italiane unite in una campagna pubblicitaria: Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale e pasta De Cecco. Ideata e realizzata dall'agenzia Pomilio Blumm di Pescara con la tecnica del 'Narrative matching' la campagna celebra la passione, la cura del dettaglio e la capacità di selezionare il meglio da tutto il mondo, valori condivisi sia dallo sportivo che dal marchio della pasta.

La nuova serie di spot è stata lanciata in occasione degli Australian Open di Melbourne ed è attualmente in programmazione su diversi canali - dalla TV ai social media - con l'obiettivo di raccontare una storia che va ben oltre la pubblicità tradizionale. Con Sinner viene fatto un esperimento sul nuovo stile di narrativa. La campagna rappresenta un progetto articolato e ambizioso, concepito per svilupparsi nel corso dei prossimi anni a partire dal 2025 con nuove fasi e contenuti.

I filmati in onda, concepiti come veri e propri 'bio-pic valoriali', raccontano un Sinner autentico e inedito, con una narrazione che si concentra sul metodo e sul controllo di ogni dettaglio, due concetti chiave condivisi dall'atleta e dal marchio.

La regia - coordinata da Pomilio Blumm - è stata affidata ad Ago Panini che ha collaborato con star internazionali del calibro di Julia Roberts, Penelope Cruz e Patrick Dempsey e ha garantito alla campagna un linguaggio visivo sofisticato e allo stesso tempo emotivo. L'obiettivo è stato quello di rendere la narrazione 'atipica' all'interno dei tradizionali canali media creando attenzione e immedesimazione.

Il team creativo dell'agenzia Pomilio Blumm ha così lanciato il 'Narrative Club', la nuova creatura aziendale dedicata agli ambasciatori dell'eccellenza imprenditoriale a livello internazionale che vuol essere un punto di riferimento per le realtà che rappresentano la qualità e il prestigio dei prodotti italiani.

Per la diffusione dello spot, sviluppato in 25 format differenti, ha lavorato un team multidisciplinare che include il centro media MCM, la casa di produzione Smart-factory e diversi professionisti in un progetto di co-design complesso che ha coinvolto anche attori del mondo digitale.



