Viadotto 'Sente-Longo', al via i lavori di manutenzione

"Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto Sente-Longo, al confine tra Molise e Abruzzo. Sul ponte sono già operativi i mezzi della DI DM Group, ditta incaricata dell'intervento in subappalto da Valori S.C.A.R.L.". Lo ha reso noto il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, che si è recato sul posto con il consigliere delegato alla viabilità, Manolo Sacco, il consigliere Vincenzo Scarano, i tecnici Anas, i tecnici della Provincia e delle ditte interessate. Sul viadotto non si può più transitare dal 2018: a seguito di verifiche post sisma venne riscontrata la rotazione di un pilone.

"La prima parte dei lavori - ricorda Saia - riguarderà il consolidamento della pila 7, una fase importante per garantire la stabilità dell'infrastruttura. Successivamente si proseguirà con le altre pile". Il viadotto 'Sente-Longo' è tra i più alti in Italia, circa 185 metri di altezza e 1200 metri di lunghezza con campate di 200 metri, realizzato tra il 1974 e il 1977, in acciaio e calcestruzzo. "L'Ente provinciale - ha assicurato Saia - seguirà con attenzione i lavori, la riapertura del viadotto è di vitale importanza per le nostre comunità. Continueremo a lavorare per reperire gli ulteriori fondi necessari al completamento dell'intervento. Ricordo, inoltre, che è in fase di definizione il DPCM per la ristatalizzazione dell'Istonia, un passaggio importante affinché il tratto stradale venga tenuto in sicurezza".



