Uccise la convivente, inglese confessa in Corte d'Assise

"Avrei voluto non farlo e chiedo scusa": così Michael Whitbread, inglese di 75 anni, ha confessato il delitto della compagna Michele Faiers, 66 anni, sua connazionale, davanti alla Corte d'Assise di Lanciano durante il processo per l'omicidio avvenuto il 29 ottobre 2023 nel casolare di contrada Verratti a Casoli (Chieti).

Secondo il racconto dell'uomo - accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza - la Faiers "era ossessivamente gelosa" e lo picchiava. A riferirlo è stata la Tgr Abruzzo della Rai.

Dopo un episodio accaduto durante il Capodanno del 2022 che avrebbe scatenato la gelosia della compagna per una presunta relazione l'uomo - ha riferito il legale di Whitbread, Massimiliano Sichetti - "veniva sottoposto quotidianamente a vessazioni verbali e fisiche".

La notte del delitto, secondo il racconto fatto in aula, l'uomo avrebbe preso un coltello dalla cucina per consegnarlo, in camera da letto, alla compagna chiedendole di ucciderlo; poi però è stato lui a usarlo per nove volte ponendo fine alla vita della donna.

Il cadavere di Michele Faiers fu scoperto solo il primo novembre, quando l'imputato era già fuggito in auto in Inghilterra dove venne poi arrestato in casa della figlia Chloe, a Shepshed, nel Devon; quindi fu estradato in Italia nello scorso mese di marzo.

In udienza è intervenuto anche il consulente di parte, lo psichiatra forense Raffaele De Leonardis, secondo il quale l'imputato è affetto da disturbo ciclotimico, cioè da sbalzi d'umore accentuati dalla depressione e dall'eccessivo consumo di alcolici.

Lo stesso psichiatra aveva stabilito che l'uomo aveva un vizio parziale di mente al momento del fatto, con capacità di intendere e di volere grandemente scemata; secondo il perito l'uomo - che aveva tentato il suicidio nel marzo del 2023 - non è pericoloso socialmente e può stare a processo.

Il racconto dell'uomo non ha convinto le parti civili, le tre figlie della donna uccisa, alle quali Whitbread ha scritto una lettera di scuse. "Il punto importante - commenta la loro legale, Nadia Germanà Tascona - è avere avuto questa ammissione di responsabilità non solo dal punto di vista processuale, ma anche personale e umano, visto che era compagno della mamma da tanto tempo. Le scuse non so quanto possano essere utili oggi". Il prossimo 7 febbraio nuova udienza per la nomina dell'esperto della Ctu per la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa.

