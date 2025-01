Rogo balle di fieno in azienda agricola, muore dopo 10 giorni

Non ce l'ha fatta il 63enne rimasto ustionato nell'incendio nella sua azienda agricola a Massa d'Albe (L'Aquila): l'uomo è deceduto questa notte all'ospedale di Napoli dove era stato trasferito lo scorso 6 gennaio, poche ore dopo il vasto incendio.

Il rogo aveva distrutto circa mille balle di fieno e nel tentativo di spegnere le fiamme l'uomo era rimasto gravemente ustionato. L'imprenditore agricolo era riuscito ad allertare i soccorsi ed era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano, per poi essere trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli. Sul posto erano intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco dell'Aquila e di Avezzano, insieme all'ambulanza del 118 e ai carabinieri.



