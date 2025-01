Inaugurato trofeo Coni Winter, Malagò "è prologo Milano-Cortina"

Si è svolta a Celano (L'Aquila) la cerimonia di apertura della terza edizione del Trofeo Coni Winter, che ha visto anche la sfilata nel centro storico dei circa 800 partecipanti, tra atleti e tecnici. "C'è un cordone ombelicale tra il Trofeo e Milano Cortina 2026. È un anticipo, è un prologo. È un evento che racconta attraverso i ragazzi under 14 la voglia di promuovere le discipline invernali con le persone che saranno coinvolte per tifare i campioni dei Giochi olimpici", ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, collegato da Cortina d'Ampezzo per una visita del Comitato olimpico internazionale.

"Come Coni abbiamo dimostrato la forza dei territori: sono presenti praticamente tutte le regioni d'Italia - ha proseguito Malagò -. È straordinario. L'Abruzzo sarà il vero protagonista del Trofeo Coni Winter con voi, che siete il futuro del nostro mondo, il futuro dello sport". Poi anche le parole della vice presidente vicaria del Coni, Silvia Salis, e della vice presidente Claudia Giordani. "Siamo molto orgogliosi di essere qui - inizia Salis -. Questo Trofeo sottolinea i valori dell'olimpismo affinché vengano portati avanti per tutta la vita, non solo in ambito sportivo". Mentre Giordani si sofferma sull'importanza del Trofeo: : "Abbiamo fatto un bellissimo percorso. Questo è un evento fondamentale per lo sport italiano: ci sono senso di appartenenza, voglia di competere e rispetto dei valori olimpici".

Dopo lo svolgimento dei Giochi Coni Fair Play, sull'Altopiano delle Rocche e a Roccaraso sono iniziate le gare della più importante manifestazione multisportiva d'Italia riservata agli atleti under 14, ospitata per la prima volta dall'Abruzzo. Il programma prevede sfide di otto discipline della Fisi, della Fisg e, per la prima volta, della Federazione triathlon, che permette di misurarsi nel winter triathlon.

Durante la cerimonia di chiusura, il 19 gennaio a Ovindoli (L'Aquila), verrà consegnato il Premio Fair Play e sarà proclamata la regione vincitrice, che nell'albo d'oro succederà a Trentino (2022) e Piemonte (2023).



