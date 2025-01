Calcio: San Salvo - Pro Vasto, niente biglietti a tifosi ospiti

Il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha disposto il divieto di vendita ai cittadini residenti nei Comuni di Vasto, Fresagrandinaria e Cupello (Chieti), dei tagliandi di ingresso all'incontro di calcio "San Salvo - Pro Vasto", valevole per il campionato regionale di "Eccellenza" in programma il prossimo 26 gennaio allo stadio "Tomei" di San Salvo. Il provvedimento è stato adottato, su parere della Questura di Chieti, "in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive - si legge in una nota della Prefettura di Chieti - che, con determina dell'8 gennaio scorso, a seguito degli incidenti provocati dai sostenitori della Pro Vasto Calcio in occasione della gara Ovidiana-Pro Vasto dello scorso 5 gennaio, ha evidenziato l'esigenza di prevenire possibili turbative dell'ordine pubblico".



