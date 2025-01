A Celano il Trofeo CONI Winter, per la prima volta in Abruzzo

Al via ieri con i Giochi Fair Play la terza edizione del Trofeo Coni Winter, la "Mini Olimpiade" all'insegna del motto "Vivi il tuo sogno" riservata agli atleti under 14 che per la prima volta si svolge in Abruzzo tra i comuni di Ovindoli, Celano, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Roccaraso. Le delegazioni provenienti da tutta l'Italia, con giovanissimi atleti, tecnici e accompagnatori, affollano alberghi e luoghi di ristoro. Sono 800 ragazzi a gareggiare sulle piste da sci di Ovindoli e Campo Felice, oltre che nel Palaghiaccio di Roccaraso. Otto le discipline della Federazione Italiana Sport Invernali (sci alpino, sci di fondo e snowboard), della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e short track) e, per la prima volta, della Federazione Italiana Triathlon, che permetterà ai ragazzi di misurarsi nel winter triathlon.

Coinvolte anche le palestre di Rocca di Mezzo e di Roccaraso che accolgono i cosiddetti Giochi Fair Play che fanno da spalla alle gare e si ispirano a valori olimpici internazionali e al programma Olympic Values Education Programme (OVEP). La cerimonia di inaugurazione si è tenuta oggi a Celano ispirata al tema "Fuoco e anima". Molti talenti abruzzesi sono stati coinvolti per l'occasione: regia dello show di Walter Nanni, tedoforo il campione abruzzese Paolo Nicolai, a portare la bandiera dell'Italia Verena Steinhauser, azzurra del triathlon a Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Per l'Abruzzo partecipano alle gare 29 atleti di cui 10 si cimentano nello Sci alpino, 5 nello Sci di fondo, 7 nello Snowboard, legati alla Fisi (Federazione italiana sport invernali), e 5 nel Winter Triathlon della Fitri (Federazione italiana Triathlon).



