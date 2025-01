"Terzo settore e sport", esperti a confronto sabato 18 a Pescara

"Terzo settore e sport: strategie per una gestione consapevole" è il titolo di un convegno in programma a Pescara sabato prossimo, 18 gennaio, dalle 10 alle 13, nella sala Tinozzi del Palazzo della Provincia.

L'appuntamento è organizzato nell'ambito di "Generazioni Future 2025-2028", manifestazione di tre giorni con cui Endas Abruzzo Aps (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva) apre il nuovo quadriennio associativo e promuove confronti su temi quali legalità, cultura, ambiente e buone prassi amministrative.

Questi gli interventi previsti: Giovanni Staffilano, medico dello sport, su "Idoneità sportiva e tutela sanitaria: l'obbligo delle certificazioni"; Manuel Taglieri, consulente finanziario, con "Pianifica il futuro: strategie pensionistiche per il lavoro nel mondo non profit"; Simone D'Angelo, tributarista, su "Lavoro e volontariato nel non profit: adempimenti, retribuzione e rimborsi", "Runts vs Rasd: sinergie e divergenze. Obbligo o necessità?" (sulla funzione di Registro unico nazionale del Terzo Settore e Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) e "Soci e tesserati: la gestione dei libri sociali e delle attività associative"; Francesca Gallorini, progettista sociale, su "Progettazione sociale: opportunità di finanziamento"; Flavia De Flaviis, ufficiale di Polizia Locale, su "Apertura e gestione di associazione: permessi, somministrazione ed eventi temporanei".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA