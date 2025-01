Stellantis Termoli, l'anno inizia con cig nel reparto motore Gse

Lavoro a singhiozzo per il reparto motore Gse, il propulsore a benzina in versione 1000 e 1500 che carrozza alcuni veicoli tra cui la Panda e Tonale.

Per questa divisione, il 2025 inizia con la cig, in questa settimana, a causa di flessioni di mercato in attesa della nuova 500 che sarà realizzata nello stabilimento di Mirariori nel 2026. Non si esclude, di conseguenza, una possibile riduzione di turni nel Gse, dagli attuali tre a due giornalieri. I lavoratori del Fire sono in cassa di solidarietà mentre sono in fabbrica per turni a pieno regime gli operai del T4, per le molte richieste del motore giunte a sostegno del mercato americano.

Intanto, i sindacati attendono di discutere di nuove produzioni e opportunità per lo stabilimento di Termoli prima della transizione energetica. "Continua la logorante attesa - dichiara Marco Laviano, segretario della Fim-Cisl Abruzzo-Molise - Vogliamo che Stellantis ci convochi e che, visti tutti i cambiamenti dell'ultimo periodo, dia un indirizzo chiaro a questo stabilimento: se si va o meno verso la riconversione e a questo punto dire se Termoli può candidarsi o meno ad avere nuovi prodotti che possano accompagnare al momento in cui la transizione fermerà le lavorazioni di endotermico. In queste condizioni e con gli attuali prodotti, nel prossimo futuro non ci sarà occupazione per tutti e noi sindacati non possiamo accettare una transizione così gestita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA