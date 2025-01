Gssi 'in prima fila nel progetto dell'Einstein Telescope'

Il Gran Sasso Science Institute è in prima fila in uno dei principali progetti di ricerca europei, quello del futuro cacciatore di onde gravitazionali Einstein Telescope, che l'Italia si è candidata a ospitare. Lo ha detto la rettrice del Gssi, Paola Inverardi, nella cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico del centro di ricerca, fra i più prestigiosi per la fisica.

"Quest'anno ci vedrà sicuramente impegnati sul fronte della ricerca, come siamo sempre stati, ma ancora di più mi piace ricordare che abbiamo un ruolo come Gssi importantissimo nel più grande investimento europeo, un'infrastruttura di ricerca di base che si chiama 'Einstein Telescope' e credo che questo per il nostro territorio sia un motivo di orgoglio", ha osservato la rettrice "Ci sono importanti novità - ha aggiunto - perché entro quest'anno potremmo vedere la fine della ristrutturazione dell'edificio nel complesso di Collemaggio che ospiterà laboratori avanzati, un Campus dell'innovazione. Siamo a buon punto e si tratta di un progetto Pnrr. Ringrazio per questo l'Usra che è la stazione appaltante. Abbiamo inoltre appena chiuso due progetti preliminari, invece, per l'acquisto della clinica ex clinica Sanatrix che saranno uffici e, adiacente, un altro spazio che sarà adibito a orientamento e per gli studenti".

Fra gli interventi, quello di Marco Segala, professore di Storia della filosofia al dipartimento di Scienze umane dell'Università dell'Aquila, quelli Davide Lunardon, rappresentante degli studenti nel Cda di dteneo, e di Ilenia Taddei, responsabile della segreteria studenti, in rappresentanza dello staff amministrativo.

A margine della cerimonia, cil vernissage della mostra 'My Power is Science', ideata dal Gran Sasso Science Institute con immagini del fotoreporter Gerald Bruneau.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA