Ciclismo paralimpico, la Nazionale a Francavilla al Mare

Francavilla al Mare (Chieti) ospiterà, fino a domenica prossima, 19 gennaio, il raduno della Nazionale di ciclismo paralimpico, organizzato su richiesta del commissario tecnico Pierpaolo Addesi, confermato nell'incarico su strada e da poco nominato, dalla Federazione ciclistica italiana, commissario tecnico per il settore paralimpico su pista. Gli atleti sono stati convocati per un periodo di allenamento intensivo e di preparazione specifica. Il raduno si svolge all'Hotel Corallo.

"Stiamo lavorando per mettere su una squadra rinnovata e competitiva - dichiara in una nota il ct - che possa dare il meglio nei prossimi appuntamenti sportivi e in quelli degli anni a venire. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per il consolidamento delle prestazioni e per il rafforzamento dello spirito di squadra, in un contesto altamente professionale e motivante - aggiunge Addesi - Obiettivo è costruire, con nuovi innesti, un gruppo di ciclisti più numeroso, sia per la strada sia per la pista". Tra i convocati quattro nomi nuovi e figurano, per la prima volta, tre abruzzesi, tra cui Ilenia Colanero, di Lanciano (Chieti), anche campionessa di apnea e di nuoto pinnato; Danilo Giorgio, originario di Rocca San Giovanni e residente a Vasto (Chieti); la guida Francesco Di Felice, originario di Pescara e residente in Toscana. Tra le new entry anche il marchigiano Riccardo Stacchiotti.

Altri nuovi nomi si aggiungeranno nei prossimi appuntamenti.

I convocati sono: Agostini Marianna (Active Team La Leonessa); Andreoli Federico (Active Team La Leonessa); Bissolati Elena (Biesse - Carrera - Premac); Cadei Riccardo (Team Equa); Ceci Francesco (A.S.D. Team Ceci); Colanero Ilenia (Asd Moreno Di Biase); Colombo Chiara (Team Equa); Colombo Fabio (Team Equa); Cretti Claudia ( G.S. Fiamme Azzurre); Di Felice Francesco (Team Go Fast); Giorgio Danilo (A.S.D. Sangro Bike); Plebani Davide (G.S. Fiamme Oro); Pusateri Andrea (Travel & Service Cycling Team); Stacchiotti Riccardo (Asd Capitani Minuterie Metalliche). Nello staff tecnico anche Alessio Marinoni e Vincenzo Bonavita (meccanici) e Gabriele Laviano (massaggiatore).



