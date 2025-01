Il Muspac dell'Aquila omaggia Enrico Pulsoni con 'Brusii'

Un ritorno alle origini, a una regione di appartenenza, l'Abruzzo, alla quale è rimasto sempre legato.

Si propone in questi termini 'Brusii', esposizione antologica di Enrico Pulsoni che sarà inaugurata sabato 18 alle 17 al Muspac (Museo sperimentale d'arte contemporanea dell'Aquila).

L'allestimento è a cura di Ivan D'Alberto e Martina Sconci, con il supporto di Antonello Tolve autore di una una recente monografia che raccoglie per capitoli l'intero corpus di opere realizzate dall'artista a partire dal 1975. 'Brusii' è un progetto speciale che riunisce una serie di momenti della pittura, eleganti libri d'artista, spericolate terrecotte, veloci metalli e potenti papier mâché con l'idea di evidenziare non solo il variegato e labirintico percorso di un maestro da sempre attento a tecniche e materiali per creare "affilati brusii linguistici", ma anche la via d'una grandezza metafisica data da istanze che si nutrono di memorie autobiografiche, di scarnificazioni cromatiche, di scenari ancestrali legati a un territorio, l'Abruzzo appunto, mai dimenticato e anzi ricorrente - sistematicamente - sotto forma di coraggiosa allucinazione.

"Enrico Pulsoni - scriveva Marisa Vescovo nel 1989, in occasione d'una collettiva organizzata alla Galleria Roberto Peccolo di Livorno - è uno di quegli artisti che da tempo ormai lavorano su un tema ben preciso, nel tentativo di ricompattare linguaggio, tempo, segno. L'artista nel dipanare il suo racconto, sintesi del non detto e dell'esperienza, mette in scena degli eventi che, come nel movimento sinuoso di un fiume, si intrecciano, spariscono, ritornano, proponendo le scansioni ritmiche di un momento di vita che si incunea nel profondo".

Pulsoni è nato ad Avezzano nel 1956.

L'esposizione è realizzata in collaborazione con l'Archivio Enrico Pulsoni e la Fondazione Filiberto e Bianca Menna. Rientra all'interno del progetto Annuale d'arte 2025, sostenuto dal Comune dell'Aquila. Resterà aperta da lunedì al sabato dalle 17 alle 20. Info: Muspac.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA