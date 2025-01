A24: Traforo del Gran Sasso, chiusura notturna tra il 16 e il 17

Facendo seguito al comunicato del 10 gennaio scorso, la concessionaria Strada dei Parchi comunica che, a causa di avverse condizioni meteo, la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi - Colledara/San Gabriele (Traforo del Gran Sasso) sull'autostrada A24, prevista dalle ore 22:00 di oggi fino alle ore 06:00 di domani, 16 gennaio, per la sola carreggiata est con direzione Teramo, è annullata. Resta confermata la chiusura per la medesima tratta, sempre in carreggiata est, dalle ore 22:00 di domani, giovedì 16, alle 06:00 di venerdì prossimo 17 gennaio.



