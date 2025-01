Ryanair investe 100 milioni in Abruzzo, cinque nuove rotte

Un nuovo aereo basato che fa salire il totale a due; cinque nuove rotte, che portano il totale a 19, e incremento delle frequenze su cinque collegamenti già esistenti; volo giornaliero per Torino e due voli giornalieri per Milano Malpensa; 100 milioni di euro aggiuntivi di investimento per un totale di 200 milioni; supporto a oltre 950 posti di lavoro tra diretti e indotto. Sono i numeri della stagione estiva Ryanair all'aeroporto d'Abruzzo. La crescita è dovuta all'eliminazione della tassa addizionale comunale, per volontà della Regione Abruzzo.

Ad annunciare le novità in conferenza stampa sono stati il chief commercial officer Ryanair, Jason McGuinnes, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e Giorgio Fraccastorio, presidente della Saga, società di gestione dello scalo. Le nuove rotte sono Breslavia, Cagliari, Kaunas, Milano Malpensa e Valencia; il totale dei collegamenti, per l'estate, che prende il via a fine marzo e che raggiungerà il culmine dell'operatività a giugno, sale così a 19. Si stima che il numero dei passeggeri annui per lo scalo aumenterà del 30%, superando il milione.



