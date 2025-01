Ruba portafogli in chiesa e in ospedali, ai domiciliari

Mette a segno furti di portafogli nella chiesa Santo Spirito di Campomarino, in ospedale a Termoli e Larino (Campobasso) poi utilizza le carte di credito di una delle "vittime" prelevando contanti.

Protagonista dei furti, una cinquantanovenne di origine abruzzese ma residente in provincia di Campobasso.

A smascherarla, i Carabinieri di Campomarino che hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e furto aggravato.

Tre, in particolare, gli episodi contestati alla donna commessi tra la fine di febbraio e l'inizio del mese di maggio 2024. Al termine dei furti la 59enne utilizza i bancomat rubati per effettuare dei prelievi di contanti in diversi sportelli Atm in vari Comuni della provincia di Campobasso, riuscendoci però solo in due occasioni ed in danno di una sola delle vittime dei furti, appropriarsi di 400 euro.

Le indagini, condotte dai militari delle stazioni di Campomarino, Termoli e San Martino in Pensilis (Campobasso), coordinate dalla Procura Frentana, hanno consentito di individuare la donna, denunciata in stato di libertà.

Il provvedimento restrittivo di oggi scaturisce dalla piena condivisione delle risultanze investigative da parte dell'Autorità Giudiziaria che ha poi trovato riscontro nell'emissione da parte del Gip dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.



