Marsilio, ora stagione straordinaria per l'aeroporto d'Abruzzo

Mettiamo in fila una serie di azioni che abbiamo silenziosamente costruito passo dopo passo. Vedremo i numeri, ma il 2025 farà impallidire rispetto ai risultati fino ad ora raggiunti. Siamo molto ambiziosi. Puntiamo a superare il milione di passeggeri e il milione e mezzo entro tre anni". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della conferenza stampa con Saga e Ryanair per annunciare le novità della compagnia aerea per l'aeroporto d'Abruzzo.

A proposito dell'eliminazione dell'addizionale comunale, Marsilio parla di "una sfida importante, un impegno economico forte da parte della Regione Abruzzo: costa alle casse regionali 3,5 milioni di euro solo per il primo anno. Speriamo anche di incrementarlo, perché più passeggeri ci saranno e più questa abolizione sarà pesante, ma è un prezzo che vogliamo pagare per lanciare definitivamente in maniera strutturale l'aeroporto. La scommessa che vogliamo vincere è quella secondo cui maggior traffico aereo, maggiore presenza di uristi e maggiori collegamenti rendono il territorio più competitivo, fanno crescere il Pil e aumentano indirettamente anche le entrate, creando un percorso virtuoso. Noi - sottolinea il governatore - abbiamo fatto questa scommessa e Ryanair ci ripaga con una stagione estiva mai vista prima. L'azzeramento dell'addizionale, tra l'altro, vale per ogni compagnia aerea e noi attendiamo a braccia aperte nuove proposte".

"Quando nel 2019 ho iniziato a governare - evidenza Marsilio - l'aeroporto faceva poco più di 700.000 passeggeri, oggi ne fa 850.000 e puntiamo a superare il milione il prossimo anno. Un trend di crescita importante che significa turismo, economia, sviluppo, benessere per la regione. E io ringrazio Ryanair per aver voluto e accettato questa sfida, per aver mantenuto l'impegno di portare un secondo aereo basato su Pescara che permette appunto l'incremento delle destinazioni e dei voli.

Siamo convinti, se le previsioni positive del 2025 saranno rispettate, che aerei, destinazioni, voli e frequenze verranno ulteriormente incrementati".

Marsilio, respingendo le polemiche degli ultimi mesi, sottolinea che "l'aeroporto non è moribondo e non lo è mai stato. Lo scalo - dice - cresce, è in ottima salute, e lo dimostra anche lo stato avanzato dei lavori sull'allungamento della pista". I problemi registrati, ribadisce il governatore, sono dovuti alla cancellazione del volo Ita per Milano Linate: "abbiamo subito le conseguenze negative del fallimento e della crisi di Alitalia. Sulla perdita di Linate - conclude Marsilio - stiamo lavorando per ottenere il diritto alla continuità territoriale".



