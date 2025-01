Carcere Sulmona, garante detenuti, vecchio padiglione inidoneo

Il vecchio padiglione del carcere di Sulmona non è idoneo ad ospitare i detenuti. A constatarlo, nel pomeriggio, è stato il neo garante dei detenuti, Monia Scalera, che ha visitato a sorpresa la struttura penitenziaria, dopo le aggressioni perpetrate nei giorni scorsi ai danni del direttore, Stefano Liberatore e di tre agenti penitenziari.

Scalera ha voluto verificare tutte le problematiche sollevate dai detenuti, in primis le condizioni dei vecchi padiglioni che presenterebbero non poche criticità. Entro fine anno è prevista la realizzazione di una nuova struttura che porterà a 650 il numero dei reclusi. Sul punto le organizzazioni sindacali avevano diffidato l'amministrazione penitenziaria



