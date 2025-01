Referendum Isernia con Abruzzo, Saia convoca il Comitato

Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, ha convocato per domani, martedì 14 gennaio, i rappresentanti del Comitato civico promotore del referendum per l'aggregazione della provincia pentra all'Abruzzo. Lo rende noto il presidente del Comitato, Antonio Libero Bucci. L'incontro è stato convocato dopo la nota diffusa dal Comitato in cui si segnalava uno stop all'iter per l'indizione del referendum poiché l'ente Provincia, attraverso una comunicazione del segretario generale, aveva rilevato "la carenza della proposta deliberativa a corredo della domanda".

Dopo le contestazioni del Comitato e l'immediata richiesta di accesso agli atti prodotti dalla Provincia, domani ci sarà l'incontro con Saia alle ore 16:30 in cui le parti avranno un chiarimento.



