'Autismo e bullismo a scuola', formazione per docenti e studenti

Primo incontro, oggi, all'Istituto Comprensivo di Miglianico (Chieti) dei tre previsti dal percorso formativo sul tema "Autismo e bullismo a scuola", progettato e organizzato dall'associazione Autismo Abruzzo Onlus. L'Istituto Comprensivo, con scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado, opera nel territorio dei Comuni di Miglianico, Ari e Giuliano Teatino (Chieti), un'area di complessivi 43 km quadrati con una popolazione di circa 8000 abitanti.

Il progetto formativo messo a punto dai referenti dell'associazione - gli psicologi Fabio Gardelli e Valentina De Nardo del Centro Co.Me.Te. - con l'apporto dell'Agenzia formativa Sintab s.r.l, pone al centro il partecipante in una modalità interattiva con discorso/dibattito, nei momenti formativi rivolti ai ragazzi, e con l'utilizzo di esercizi di comunicazione e creazione di codici comunicativi/emotivi nella formazione rivolta al personale scolastico. "La nostra azione - spiega il presidente di Autismo Abruzzo Onlus, Dario Verzulli - è volta al superamento delle barriere fisiche, culturali e psicologiche per abbattere lo stigma della neurodiversità, in ambito scuola siamo soci fondatori dell'Osservatorio 182, l'impegno della nostra Associazione tuttavia non si limita al riconoscimento dei diritti sanciti dalla Costituzione, lavoriamo per una sempre maggiore consapevolezza dell'autismo e per un domani migliore per tutti".

I prossimi appuntamenti, sempre a Miglianico, sono in calendario il 20 e il 27 gennaio. "Ringraziamo di cuore la Dirigente scolastica, professoressa Valentina Mercurio, il personale docente e non docente e i ragazzi per questa bellissima collaborazione" conclude Verzulli.



