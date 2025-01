A Trivento fiaccolata per sollecitare la nomina del vescovo

I fedeli della diocesi di Trivento (Campobasso), che abbraccia Comuni di Abruzzo e Molise e di tre diverse province (Campobasso, Isernia e Chieti), si mobilitano per sollecitare la nomina del nuovo vescovo, dopo che il mese scorso il Papa ha deciso lo spostamento di monsignor Claudio Palumbo dal vertice della diocesi trignina a quello della diocesi di Termoli-Larino.

Domenica prossima si terrà una fiaccolata che partirà alle 16 da piazza Fontana per concludersi poi in piazza Cattedrale. "Ci raccoglieremo in preghiera - annunciano i promotori dell'iniziativa - per invocare lo Spirito Santo affinché doni alla Chiesa locale il nuovo vescovo".

Intanto sempre i cittadini residenti nella diocesi hanno inviato una lettera a Papa Francesco per sollecitare la nomina.

"La sua nomina di monsignor Claudio Palumbo, attuale titolare della diocesi di Trivento, a vescovo della sede di Termoli-Larino, senza quella contestuale del nuovo vescovo di Trivento - scrivono nella missiva - sta facendo insorgere tra i fedeli il timore che la nostra Chiesa locale possa diventare vacante. Auspichiamo una continuità per non disperdere irreparabilmente i tanti germi di spiritualità, di attenzione agli ultimi e ai poveri, di promozione sociale e umana, di sostegno a una popolazione sperduta e abbandonata dalle istituzioni, nonché di bontà tutti oggi presenti in questa realtà ecclesiale periferia delle periferie".



