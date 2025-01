Viabilità A14, chiusure notturne stazione Vasto Sud per lavori

Sull'autostrada A14, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiusa la stazione di Vasto sud, secondo il seguente programma: dalle 22 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 gennaio in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari: Termoli; in uscita per chi proviene da Pescara: Vasto nord.

Dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 gennaio in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Vasto nord; in uscita per chi proviene da Bari: Termoli.



