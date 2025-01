Sp 64, Sinistra Italiana 'serve ponte contro rischio isolamento'

"In merito alla chiusura della S.P. 64, che dalla S.S. 487 bivio di Abbateggio porta a Roccamorice (Pescara) chiediamo non solo l'immediata riapertura della strada dopo averla messa in sicurezza. Si dovrà pensare a una soluzione definitiva del problema, come la realizzazione di un ponte, partendo dalla zona in questo momento transennata per approdare direttamente all'ingresso del paese in modo da bypassare per sempre il ponte che si erge sopra il torrente Capo La Vena". E' quanto scrivono, in una nota, Sante Di Paolo, già assessore provinciale di Pescara, e Daniele Licheri, segretario regionale Sinistra Italiana.

"Mettere in sicurezza il costone che sovrasta il tratto di strada interessato non è affatto sufficiente, visto che il torrente continua a erodere il costone sottostante su cui poggia il tracciato stradale. Il crollo del costone che regge la strada farebbe in modo da isolare completamente Roccamorice - continua Di Paolo - Una ventina di anni fa, seconda legislatura De Dominicis in Giunta provinciale di cui facevo parte, prendemmo in considerazione la realizzazione del ponte, ma il costo dell'opera era proibitivo per l'ente Provincia. Ritengo che l'ente Regione Abruzzo in questo momento si debba accollare il costo dell'opera in modo da risolvere per sempre il rischio di far rimanere isolato un paese come Roccamorice".

"E' necessario che la Regione proseguono Di Paolo e Licheri - presti massima attenzione alle aree interne, con un'analisi delle fragilità idrogeologiche e infrastrutturali che rischiano di isolare i cittadini, rendendo difficoltosi gli spostamenti anche per raggiungere posti di lavoro, scuole e servizi".





