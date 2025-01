Il viaggio del Mammut in 13 comuni dell'Aquilano, tanti eventi

Trentadue associazioni culturali e operanti nel sociale coinvolte, 31 artisti, 18 imprese, centinaia di studenti delle scuole, migliaia di presenze registrate, in un lungo e appassionante viaggio iniziato a metà settembre dal Castello cinquecentesco e lungo il centro storico dell'Aquila, poi in 13 comuni dell'Aquilano, dal Mammut di cartapesta a grandezza naturale realizzato dall'artista Massimo Piunti, con l'obiettivo di favorire la conoscenza del fossile originale del Mammuthus meridionalis vestinus, conservato nel Munda dell'Aquila, risalente a 1.300.000 anni fa, tornato alla luce nel 1954 all'interno di una cava di argilla di Scoppito (L'Aquila). Questi i numeri e il bilancio sociale e culturale del progetto "Terre Sonanti - il Mammut", illustrati al MAXXI L'Aquila, in un evento conclusivo curato da Silvia Di Gregorio, ideatrice e direttrice artistica del progetto. Proiettato il video documentario realizzato da Francesco Paolucci, aperte la mostra di libri d'arte ispirati al Mammut, realizzati dagli alunni delle scuole coordinati dalle artiste Francesca Racano e Debora Frasca, nonché della mostra fotografica curata da Eleonora Luciani. Ha esordito la direttrice artistica Silvia Di Gregorio: "Il video documentario di Paolucci ha reso pienamente la portata di questa pluralità e sinergia nata intorno al Mammut, un forte simbolo del territorio che nel corso delle azioni messe in campo, tappa dopo tappa, in questi mesi ha espresso la sua vitalità, a dimostrazione che l'identità ha senso solo all'interno di relazioni che sempre necessitano di essere rinnovate per essere autenticamente generative". Intervenuti per il Comune dell'Aquila Livio Vittorini, presidente commissione Bilancio e referente per i fondi europei Restart, che hanno finanziato il progetto, poi Edoardo Alesse, rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d' Abruzzo, Roberta Gargano, responsabile dell'Ufficio comunicazione del Teatro stabile d'Abruzzo, Chiara Bertini del team curatoriale di Performative04 per il MAXXI L'Aquila, Doriana Legge, referente per le Attività culturali e dell'Incubatore di creatività dell'Università degli studi dell'Aquila, ed Enrico Sconci, presidente del Muspac dell'Aquila. E ancora Raffaello Fico, titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere sismico 2009 (Usrc), Loreto Lombardi, sindaco di Scoppito, comune capofila del progetto, Domenico Nardis, sindaco di Villa S.Angelo, Deborah Visconti, sindaco di S.Eusanio Forconese, Fabrizio D'Alessandro, sindaco di Barisciano, Sabrina Ciancone, sindaco di Fontecchio, Gianmatteo Riocci, sindaco di Ocre, Valerio Munzi, vicesindaco di Acciano, Giovanna Colagrande, vicesindaco di Fossa.

Presenti anche il sindaco di Tione degli Abruzzi, Stefania Mariani, l'assessore comunale di San Demetrio né Vestini Mattia Di Fabio, l'assessore comunale di Fagnano Alto Marcello Rosa e rappresentanti della comunità di Campotosto.



