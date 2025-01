Pallamano: Proger nuovo main sponsor delle nazionali azzurre

L'Italia della pallamano debutterà ai Mondiali in Danimarca, al via il 14 gennaio, con un nuovo sponsor sulla maglia. La federazione italiana giuoco handball (Figh) ha annunciato l'accordo di partnership con Proger, società di engineering & management. Il brand, già apparso sulle maglie della nazionale nelle amichevoli dei giorni scorsi, sarà main sponsor delle Nazionali maschili e femminili per il quadriennio 2025-2028.

La partnership, siglata dal presidente federale, Stefano Podini e dal presidente di Proger, Umberto Sgambati, prevede che Proger sia presente anche nell'ambito delle attività organizzate ne 'La Casa della Pallamano' di Chieti e nei principali eventi federali quali Finals di Coppa Italia, Supercoppa Day e Festival della Pallamano.

"Il fatto che un'azienda di primissimo piano come Proger abbia scelto il nostro sport - ha commentato Podini - deve renderci orgogliosi e darci una ulteriore spinta in una direzione finalizzata alla crescita e al miglioramento continuo". "La pallamano è uno sport dinamico e spettacolare - spiega Sgambati, in passato atleta della Nazionale -, in cui contano molto le individualità, ma anche, e soprattutto, l' organizzazione del gioco di squadra, forza e potenza, ma anche leggerezza e flessibilità. Valori del tutto omologhi a quelli di una società di ingegneria generale come Proger: e la Nazionale di pallamano, proprio come noi, compete in campo internazionale per esprimere il meglio delle capacità e delle ambizioni dei talenti del nostro Paese".



