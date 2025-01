Neve: ordinanza preventiva chiude strada, polemica sui social

Fa discutere sui social, e c'è chi grida allo scandalo, l'ordinanza dell'Anas che, in vista di "possibili nevicate" ha deciso di chiudere preventivamente, dalle ore 17 di oggi e almeno fino alle 7 di lunedì prossimo, 13 gennaio, la strada statale 614 che da Lettomanoppello (Pescara) sale alla località sciistica di Passolanciano sulla Maiella, raggiungibile dagli appassionati della neve, dunque, solo passando da Pretoro (Chieti). E così c'è chi, dopo aver evidenziato che "invece di pulire chiudono, in una località sciistica" invita a "imparare dal nord come si fa". Chi ancora giudica il fatto inqualificabile, sostenendo che "Anas che gestisce quella strada deve assicurare l'uso della stessa e non limitarsi a chiuderla", chi parla di "terzo mondo. Hanno anche il coraggio di incentivare il turismo". Ma c'è anche chi ricorda, ironicamente, che "l'arrivo del Giro d'Italia ci ha regalato un manto di strada nuova e così abbiamo l'occasione di chiuderla durante le nevicate". Tuttavia, la decisione dell'Anas incassa anche consensi: c'è chi scrive che "prevenire è meglio che curare e visto che non volete capire di mettere le gomme invernali allora giusto così".

Certo è che per il comprensorio sciistico Passolanciano-Mammarosa ad oggi non si intravede quello sviluppo turistico più volte, negli anni, prospettato dalla politica. Uno sviluppo che, al di là della realizzazione di nuovi impianti e skipass comprensoriali, passa innanzitutto dalla messa in sicurezza delle principali strade di accesso e dalla loro transitabilità in caso di neve che, per una località sciistica, deve essere la regola e non l'eccezione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA