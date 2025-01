Unidav: 450 iscritti in Scienze educazione e formazione

Una notevole richiesta di insegnanti e operatori della formazione come attestano i numeri delle iscrizioni, che già sono oltre 450, all'Università telematica, "in crescita costante perché in grado di interpretare le esigenze del mercato del lavoro dei prossimi anni". A spiegarlo è il professor Pierluigi Ortolano, coordinatore del Corso di Studi triennale in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università telematica 'Leonardo da Vinci', Unidav, e docente della 'D'Annunzio' di Chieti-Pescara.

Unidav, nata nel 2004 sostenuta dalla Fondazione dell'Università 'D'Annunzio', con sede a Torrevecchia Teatina, conta 600 studenti ed è l'unica tra le 11 telematiche italiane ad essere collegata ad una Università statale. L'università telematica, oltre ad offrire un percorso universitario triennale in Scienze dell'educazione e della formazione, uno magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, ed ancora master di I e II livello in Educazione e formazione, Economia e management, Salute e benessere, e da questo autunno in Nutrizione e clinica sportiva, promuove anche numerosi corsi di Alta formazione e di perfezionamento.

"La nostra si può considerare una università pionieristica - aggiunge Ortolano - perché offre agli studenti la possibilità di scegliere tra due indirizzi: il primo è quello di Educatore dei servizi per l'infanzia, che cerca di formare professionisti competenti e qualificati soprattutto nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia 0-3 e 0-6 anni, poi c'è quello dell'Educatore sociale, che si propone di fornire ai laureati delle competenze professionali specifiche nell'ambito delle questioni emergenziali sia nei presidi socio-educativi che in quelli socio-assistenziali".

In generale una crescita importante, in termini organizzativi, del numero degli studenti e dei risultati gestionali relativi all'anno 2024 da parte di Unidav con la nuova governance. Oltre 450 gli iscritti a Scienze dell'educazione e della formazione, un dato che certifica il forte interesse per quello che risulta essere il corso più attrattivo.

"Questo dimostra - sostiene Ortolano - che c'è forte richiesta di formazione. Gran parte degli iscritti, inoltre, è costituita da persone che non sono alla prima immatricolazione, ma che hanno scelto di formarsi in un momento della vita diverso rispetto a quando avevano conseguito il diploma".

A tal proposito, osserva, "il successo degli atenei telematici dipende tanto dal cambiamento sociale, sicuramente dal post-covid c'è stato un incremento degli iscritti, perché è stata offerta l'opportunità di trovare del tempo per se stessi, di studiare in modo diverso. Nel caso dell'Ateneo telematico le lezioni possono essere seguite in diversi momenti della giornata, a beneficio di studenti lavoratori o di chi ha una ridotta possibilità di spostarsi".



