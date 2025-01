Trenitalia: sciopero 12, possibili modifiche treni del Regionale

Circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza in occasione dello sciopero di 8 ore del personale mobile della Direzione Regionale Abruzzo di Trenitalia, proclamato dalle segreterie regionali Abruzzo di Filt, Fit, Uilt, Fast e Orsa per domenica prossima, 12 gennaio.

Per i treni del Regionale, in Abruzzo e nelle regioni limitrofe, informa una nota di Trenitalia, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.

Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20 21.



