Marelli: assessore Magnacca convoca vertici azienda e sindacati

Si terrà mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 12, nella sede dell'assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo, in via Passolanciano a Pescara, un incontro sulla vertenza Marelli di Sulmona al quale prenderanno parte i vertici dell'azienda e i sindacati. A convocarlo è l'assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca.

"E' un incontro che consentirà di proseguire nel percorso già avviato di confronto fra le parti - afferma Magnacca - nell'unico tavolo istituzionale dedicato alle crisi aziendali.

In Regione Abruzzo verificheremo ogni possibile opportunità per salvaguardare i lavoratori di oggi, ma anche per il futuro, del sito produttivo di Sulmona". I 460 dipendenti della fabbrica peligna stanno operando con gli ammortizzatori sociali e con una riduzione lavorativa del 45 per cento. Il contratto di solidarietà sarà prorogato fino al 2026, mentre gli esuberi da 85 passeranno a 147. Lo scorso 20 dicembre gli operai avevano marciato nel centro di Sulmona, fino al Comune, dove il Consiglio comunale, in seguito sciolto, aveva chiesto alla Regione di attivare lo stato di crisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA