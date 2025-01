In azione personale e mezzi Anas, nevicate previste nel weekend

In previsione delle precipitazioni nevose da moderate a intense, attese dalla serata di domani e per le successive 36-48 ore in Abruzzo e Molise, Anas ha mobilitato personale e mezzi sgombraneve e spargisale, già operativi su tutta la rete di competenza, per garantire la percorribilità delle strade in gestione. Le arterie maggiormente interessate dalla possibilità di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio, in relazione al forte calo termico atteso, sono: in Abruzzo SS696, SS696Dir, SS80, SS80Dir, SS260, SS260 Dir, SS17, SS17 Bis, SS17 Ter, SS614, SS539, SS539 Dir, SS 487, SS83, SS84, SS684, SS652, SS263, SS81, SS153, SS150, SS80 Var, SS80 Racc, SS5, SS584; in Molise SS747, SS650, SS158, SS652, SS17 VAR/A, SS652, SS647/DIR/A, SS87, SS711.

Anas ricorda agli utenti l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, da installare in caso di neve, e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.

Come condiviso con le Forze dell'Ordine e le Prefetture, in funzione dell'effettiva evoluzione dei fenomeni nevosi potranno essere attivati provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate.

Tali limitazioni attuate in via d'urgenza, si legge in una nota, verranno mantenute per il tempo strettamente necessario in relazione alle previsioni meteo e alle condizioni di innevamento lungo tratte omogenee e funzionali alle esigenze operative, di sicurezza e fluidità della circolazione.

Anas ricorda, inoltre, che in caso di neve o ghiaccio sono in vigore ulteriori limitazioni alla circolazione stradale lungo alcune strade statali, in particolare: in Abruzzo divieto di transito a tutti i veicoli con massa complessiva autorizzata a pieno carico superiore a 7,5 t, a prescindere dalle dotazioni invernali in uso, in caso di precipitazioni nevose in atto o di strada ghiacciata su SS16, SS714, SS714 dir., SS714 dir. A e SS714 dir. B; RA12 e SS16 dir. C; SS690; SS17; in Molise divieto di transito a tutti i veicoli che trasportano merci con massa complessiva autorizzata a pieno carico superiore a 7,5 t a prescindere dalle dotazioni invernali in uso in caso di precipitazioni nevose in atto o di strada ghiacciata su SS16, SS17,SS17 VAR/A, SS87, SS158, SS650, SS 652, SS709.



