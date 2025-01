Calcio: il Pescara con il Rimini per tornare alla vittoria

Tornare a vincere e scacciare l'aria di crisi. Questo l'obiettivo del Pescara che domani pomeriggio (sabato 11 ore 17.30) riceve la visita del Rimini.

Dopo il ko di Sassari e un periodo opaco con 12 punti conquistati in 10 gare, il Pescara cerca il primo sorriso del 2025. Contro i romagnoli sarà fondamentale vincere per non perdere contatto dal primo posto che dista tre lunghezze.

Baldini guarda avanti: "È un momento di difficoltà, ma dovremo essere bravi a non avere paura, cercando di rimanere agganciati al treno promozione. Per come eravamo partiti potevamo avere 3-4 punti di vantaggio. Non li abbiamo e non succede niente. In queste difficoltà la nostra bravura a isolarci e pensare al campo. Sono il responsabile di tutto.

Questa squadra se non dà il massimo non sa gestire. Non abbiamo le capacità di rallentare il gioco e subire un fallo. Questa squadra deve giocare con il piede sull'acceleratore. O sogni o perdi. Io devo essere lo scudo della squadra, devo dare sicurezza. Devo certificare che loro sono ragazzi per bene". Domani sarà assente per infortunio Crialese. Convocato il neo acquisto Letizia. I tifosi biancazzurri ricorderanno con varie coreografie Marco Mazza, uno dei fondatori del club Pescara Rangers.



