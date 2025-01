Il corpo di una donna trovato carbonizzato nel Teramano

Un cadavere carbonizzato è stato trovato nel primo pomeriggio in una strada di campagna a Giulianova, in provincia di Teramo. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una donna, ma le condizioni del corpo non consentono di stabilire l'età. A fare il ritrovamento, riferiscono i media locali, sarebbero stati alcuni cacciatori. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo e quelli della locale Compagnia. Indagini e accertamenti in corso.

Si sta procedendo all'identificazione del cadavere carbonizzato: per gli investigatori potrebbe trattarsi di una donna di 47 anni di cui, alcuni giorni fa, era stata denunciata la scomparsa da parte dei familiari.

Sul posto, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Teramo e della compagnia di Giulianova, è in arrivo anche il pm di turno in Procura e il medico legale. Il corpo, parzialmente carbonizzato, è senza abiti: tra le ipotesi investigative non si esclude l'omicidio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA