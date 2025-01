Torna all'Aquila la rassegna Tsa di Stand up comedy

Torna anche quest'anno la rassegna 'Stand Up! proposta dal Teatro Stabile d'Abruzzo nell'Auditorium del Parco all'Aquila: si parte giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 19 con '#lepiubellefrasidiosho', un esilarante Federico Palmaroli che dal vivo fa sfilare uno dopo l'altro i fatti della politica, del costume e dello sport, attraverso i protagonisti della scena nazionale e internazionale, attribuendo loro un linguaggio di uso popolare che innesca un inevitabile ed esilarante corto circuito.

#lepiubellefrasidiosho è l'hashtag che identifica le creazioni di Federico Palmaroli sui social che prendono vita sul palco attraverso la sua verve.

Secondo appuntamento giovedì 13 marzo, ore 19 con Giorgio Montanini, uno dei più iconici rappresentanti della stand up italiana, che con il suo 'Fall' viaggia in direzione ostinata e contraria rispetto alle scelte della società, chiedendosi cosa accade quando la gente resta immobile. Religione e assenza di spiritualità, libertà d'espressione e repressione delle parole, piattaforme nozionistiche e agonia culturale, la guerra… Un mondo caratterizzato dall'equilibrio delle differenze e la consacrazione della via di mezzo come strada maestra da percorrere. O che prende il posto del bianco e del nero. Il politicamente corretto come balsamo medicamentoso per tutte le ingiustizie. - 'Fall' fa cadere ogni certezza, "Fall" è l'autunno che ti spoglia delle convinzioni, dice Montanini, 'Fall' è la risata che vi seppellirà prima del letargo invernale.

Chiude la rassegna Daniela Baldassarra giovedì 10 aprile, sempre alle ore 19, con il suo ultimo spettacolo 'Molto disagio per nulla' in cui racconta, con rassegnato cinismo, le follie e le nevrosi della nostra società. Gli espansivi, le romanticone, le chat delle mamme, le eredità, il matrimonio, il Natale, la sessualità, tutto viene messo alla berlina con uno snervante disincanto che in sottofondo nasconde il desiderio di un ritorno ai sentimenti e alle relazioni profonde.

"La stand up comedy è un genere che coinvolge un pubblico giovane, a prescindere dall'età anagrafica - sottolinea il direttore del Tsa, Giorgio Pasotti - e siamo felici che a L'Aquila abbia tanto successo".



