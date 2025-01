Provincia L'Aquila cerca nuovi spazi nel capoluogo abruzzese

L'amministrazione provinciale dell'Aquila, alla luce del processo di riorganizzazione generale che prevede un incremento di nuove unità di personale, ha avviato un'indagine di mercato per individuare spazi da destinare a sede degli uffici amministrativi nella zona centrale del capoluogo abruzzese.

"I nuovi assunti entreranno in servizio in assegnazione ai settori tecnici, ospitati attualmente nella sede dell'amministrazione in località Campo di Pile - ha precisato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso - La ricerca di nuovi spazi si è resa necessaria per consentire al meglio lo svolgimento delle attività istituzionali. Nel dettaglio, l'indagine avviata rappresenta un'analisi preliminare finalizzata all'individuazione di locali da assumere in locazione da parte dell'Ente".

Nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia è specificato che i locali da adibire a sede istituzionale, con eventuali annessi spazi da adibire a deposito o magazzino, dovranno essere disponibili dal primo febbraio 2025 e dovranno essere ubicati in una zona servita adeguatamente dai mezzi pubblici per permettere al personale in servizio e all'utenza il facile raggiungimento dell'Ufficio.

Il consigliere provinciale Gabriella Sette, con delega all'Edilizia scolastica, nel ringraziare la dirigente del settore, l'ingegnere Alessia Fagnani, e il responsabile del procedimento amministrativo, l'ingegner Marco Cerolini, ha sottolineato "l'importanza di tale iniziativa per garantire una risposta adeguata alle nuove esigenze amministrative derivanti dall'ingresso di nuovi assunti. L'espansione della dotazione organica e la conseguente richiesta di spazi adeguati sono un segnale evidente del buon lavoro che sta portando avanti questa amministrazione provinciale".



