Lutto cittadino a Giulianova per i funerali di Paolo Vasanella

In seguito alla scomparsa del presidente emerito del Consiglio Comunale di Giulianova Paolo Vasanella, morto ieri, il sindaco, Jwan Costantini, ha firmato un'ordinanza in cui è proclamato il lutto cittadino per domani, giovedì 9 gennaio, in concomitanza con la celebrazione delle esequie, che si terranno alle 15:00 nella chiesa di San Pietro Apostolo. "Il lutto cittadino - si legge in una nota del Comune di Giulianova - proclamato quale segno di cordoglio e di sentita partecipazione al dolore dei familiari, prevede la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente in programma e l'esposizione a mezz'asta delle bandiere negli edifici pubblici".

"La scomparsa di Paolo Vasanella rappresenta una perdita per la Città di Giulianova, per Fratelli d'Italia e per tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo - scrive Marilena Rossi, presidente provinciale FdI Teramo - Profondo conoscitore della politica provinciale e regionale, amministratore e innamorato di Giulianova, ha dedicato la sua vita professionale all'interno dell'ospedale cittadino con grande umanità e la sua vita politica per il bene dei suoi concittadini. Il direttivo provinciale di FdI, il gruppo consiliare di Giulianova e tutti gli iscritti si stringono ai familiari condividendo questo momento di grande dolore".

"Abbiamo perso un amico e un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica - sono le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - La scomparsa di Vasanella mi addolora molto. Con lui ho condiviso un importante percorso politico che lo ha visto anche candidato alle ultime elezioni regionali nella mia lista nel collegio di Teramo. Ai familiari il più sentito cordoglio".

"La sua dedizione, il suo impegno e la sua capacità di essere un punto di riferimento per la comunità resteranno un esempio indelebile - dichiara il senatore Guido Liris - La politica abruzzese perde una figura straordinaria, che ha saputo rappresentare con forza e dignità i valori in cui credeva".

"Paolo appartiene a quel gruppo di persone che ha cresciuto la mia generazione con insegnamenti preziosi e, più di tutto, con l'esempio concreto di coerenza e onestà - scrive in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, senatore Etelwardo Sigismondi - Nonostante la malattia, solo qualche settimana fa aveva accettato con grande senso di appartenenza di tornare alla guida del circolo di Giulianova di Fratelli d'Italia, per continuare a contribuire alla crescita della destra abruzzese. Perdo un amico, un riferimento importante. Mi mancheranno i suoi consigli, le sue indicazioni, la sua visione, sempre lucida, sempre sinceramente appassionata".



