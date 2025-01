All'Aquila formazione 600 alpini, Biondi 'prestigio e indotto'

"Il IX Reggimento Alpini dell'Aquila ospiterà 550 allievi volontari in ferma iniziale e altri circa 90 militari addestratori grazie all'Esercito che ha scelto la nostra città per il loro percorso formativo della durata di tre mesi, a partire dal prossimo 14 gennaio". Ad annunciare l'arrivo degli aspiranti militari da tutta Italia è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Con la scuola nazionale dei Vigili del Fuoco, per il cui completamento il Governo Meloni ha approvato un finanziamento di altri 19 milioni di euro, con il polo formativo territoriale per la Pubblica Amministrazione (SNA), già avviato nel 2023 con un corso sulla gestione delle emergenze, a cui si aggiunge la già insediata scuola Ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza - afferma Biondi - L'Aquila si conferma un riferimento nell'ambito della formazione a livello nazionale. Non solo prestigio, di cui siamo orgogliosi, ma anche vantaggi che derivano dall'indotto".

"Stiamo portando così a compimento, come Amministrazione, un progetto strategico per il territorio già delineato con la promozione e sottoscrizione della Carta dell'Aquila, nel 2019, in cui prospettavamo il rilancio delle aree interne attraverso 'formazione', 'innovazione', 'cultura' e 'turismo'. Una visione che si va concretizzando: L'Aquila è stata proclamata Capitale italiana della cultura 2026. Inoltre, la nostra città, secondo il rapporto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del terzo trimestre 2024, è prima in Abruzzo per numero di 'start-up innovative', a testimonianza della grande vivacità intellettuale e del potere attrattivo che negli anni siamo riusciti a costruire, dando voce e spazio a giovani talenti e a investimenti significativi. Anche i flussi turistici, che monitoriamo costantemente, seguono lo stesso andamento di crescita e certamente gioveranno dell'anno giubilare e del fermento che vivremo nel 2026 e a seguire. Determinante per questo percorso, la fiducia che siamo riusciti a conquistare nel corso delle interlocuzioni istituzionali e la conseguente collaborazione, come quella con l'Esercito Italiano che ringrazio, che fanno sì che il Comune dell'Aquila sia riconosciuto per caratteristiche di affidabilità, serietà e capacità di fare", conclude il sindaco Biondi.



