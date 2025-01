Aggressione a sfondo razziale Sulmona, stop a tifosi Pro Vasto

Trasferte vietate per 45 giorni ai tifosi della Pro Vasto. Lo ha deciso l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive dopo la segnalazione inviata dalla Questura dell'Aquila sull'aggressione a sfondo razziale subita la scorsa domenica da un tunisino 30enne da parte di dieci tifosi. I dieci, dopo essere stati identificati dalla polizia, sono stati denunciati a piede libero e iscritti sul registro degli indagati. Nelle prossime ore la squadra anticrimine del commissariato, diretto dal commissario capo, Carmine Di Cato, chiederà al Questore dell'Aquila, Enrico De Simone, di emettere anche i provvedimenti di daspo urbano. L'episodio si è verificato tra piazza Ruggieri e via Japasseri, dove il tunisino stava cercando di spingere un'auto in panne. I dieci tifosi, scesi da quattro pulmini con sciarpe e passamontagna, hanno iniziato ad insultarlo con epiteti razzisti, per poi accerchiarlo e colpirlo con calci, pugni e perfino brandendo una spranga che non è stata utilizzata. A fermare l'aggressione è stato un agente di polizia fuori servizio, che a sua volta è rimasto lievemente ferito. Sia il poliziotto che il tunisino, trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118, stanno bene. I tifosi vastesi erano arrivati in città per seguire la propria squadra di calcio impegnata nella gara di Eccellenza contro l'Ovidiana Sulmona.



