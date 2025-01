Silvi, presto lavori al Villaggio del Fanciullo e sul lungomare

Realizzazione del sottopasso ferroviario per collegare via della Repubblica alla SS16, riqualificazione del Villaggio del Fanciullo e della passeggiata sul lungomare: sono tre interventi che presto inizieranno a Silvi (Teramo).

Con la pubblicazione della determina n. 405 del responsabile dell'Area Manutentivo e Patrimonio del Comune di Silvi (Teramo), Carlo Durante, è partito l'iter della realizzazione del sottopasso che collega via della Repubblica alla SS16 nella zona dove era l'ultimo passaggio a livello di Silvi chiuso da RFI nel 2017. Nella determina si impegna la somma di € 150.000 per l'acquisizione dei due fabbricati che insistono sull'area ovest al di là della ferrovia, operazione indispensabile per l'avvio dei lavori.

Si tratta, spiega in una nota il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Valloscura, coordinatore dei programmi finanziati con PINQUA e PNRR di "una delle opere strategiche già approvate e dotate dei relativi progetti esecutivi, insieme all'ex Villaggio del Fanciullo e alla passeggiata sul lungomare finanziati con il PINQUA -PNRR, programma che finanzia i progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale. La Regione Abruzzo, che ha il compito di procedere ai bandi e alla direzione dei lavori delle tre realizzazioni, ha fatto sapere che presto saranno consegnati i lavori del primo lotto dell'ex Villaggio del Fanciullo e quelli che riguardano la riqualificazione della passeggiata del lungomare cui seguirà, completata l'acquisizione di immobili e aree, la costruzione del sottopasso della ferrovia dove sarà possibile lavorare anche in estate, poiché, data la posizione marginale rispetto alle zone più trafficate, non creeranno particolari disagi a cittadini e turisti".

"Il sottopasso carrabile - aggiunge l'assessore all'Urbanistica Gianpaolo Lella - andrà a rimediare i danni subiti dalla chiusura del passaggio a livello Romanelli. Il nostro ufficio tecnico Manutentivo ha fatto un buon lavoro sia nella fase della predisposizione delle schede sia nella predisposizione dei relativi progetti, in stretta collaborazione con gli uffici regionali ai quali continuerà a fornire assistenza e collaborazione per raggiungere l'obiettivo fissato dal PINQUA, completare e rendere fruibili le tre opere entro marzo 2026".

"Queste opere - commenta il sindaco Andrea Scordella - rappresentano tre punti caratterizzanti del programma dell'attuale amministrazione comunale che hanno il compito di fare da apripista ad altre realizzazioni che contiamo di concretizzare prima della fine della consiliatura. Siamo quotidianamente impegnati su tutti i fronti, alla Regione e nei vari ministeri, per conseguire l'obiettivo di dare a Silvi, possibilmente prima del 2028, un nuovo volto, nuovi servizi, strutture e infrastrutture come la variante alla strada statale 16".



