'Sacro moderno', torna "CineAb: Voci dal cinema abruzzese"

Prosegue a Pescara, con il terzo appuntamento domani mercoledì 8 gennaio, "CineAb: Voci dal cinema abruzzese", rassegna dedicata a lungometraggi e cortometraggi realizzati recentemente da autori abruzzesi. Alle 21, al Cinema Massimo, proiezione di "Sacro Moderno", regia di Lorenzo Pallotta (2021): il film racconta la storia di Simone, un giovane che porta il peso di un borgo del teramano ormai spopolato, e di Filippo, un eremita in cerca di fede.

Raccontando un Abruzzo sospeso tra modernità e tradizione, il film riflette sul senso di comunità, sul rapporto con la memoria e la natura, e sulla fuga dei giovani dalle radici.

La manifestazione, organizzata da OICA, Osservatorio Interuniversitario sul Cinema e gli Audiovisivi in Abruzzo, in collaborazione con l'Adriatic Film Festival e CNA Cinema e Audiovisivo Abruzzo, rientra nel progetto "PRIN 2022 PNRR" finanziato dal ministero della Ricerca e dell'Università intitolato "CineAb: Strategie per la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nella regione Abruzzo".

Un progetto che, tra i suoi obiettivi, si propone lo studio, la promozione e la valorizzazione delle creatività e delle storie che nascono e si sviluppano in Abruzzo.

Alla fine della proiezione - a ingresso gratuito - il regista dialogherà con il pubblico in sala. In apertura della serata verrà presentato il cortometraggio "Uno, Nessuno e Centomila Gelati" (2023) di Gianmarco Nepa e Giuseppe Cassano, prodotto da IFA Scuola di Cinema Pescara.

Il programma delle prossime proiezioni prevede per il 29 gennaio prossimo, al Cinema Sant'Andrea di Pescara, "Monte Corno - Pareva che io fussi aria" di Luca Cococcetta (2024).



