Provincia, ok adeguamento sismico Istituto Majorana di Avezzano

La Provincia dell'Aquila ha approvato il progetto definitivo per i "Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto d'istruzione superiore Ettore Majorana" di Avezzano (L'Aquila), per un importo di 700 mila euro. Il progetto è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli ingegneri Giuseppe Cervarolo e Andrea Muoio e dal geologo Pasquale Petrelli.

"La sicurezza degli edifici scolastici è uno degli obiettivi centrali di questa amministrazione e del presidente della Provincia, Angelo Caruso - ha sottolineato Gianluca Alfonsi, vicepresidente dell'Ente provinciale - L'adeguamento sismico del Majorana, inserito in una più ampia strategia di riqualificazione del patrimonio scolastico provinciale, rappresenta dunque un passo fondamentale verso il miglioramento dell'efficienza degli edifici scolastici del territorio, a beneficio non solo degli studenti, ma di tutto il personale scolastico".

Dopo l'approvazione del progetto definitivo, si procederà alla redazione e all'approvazione del progetto esecutivo, "fase propedeutica - ha ribadito Alfonsi - all'indizione dell'appalto per l'avvio dei lavori per complessivi 11,5 milioni di euro".

"L'intervento esclude i lavori sugli infissi, che sono già stati oggetto di un apposito progetto, approvato con decreto del presidente nei mesi scorsi - ha aggiunto Dino Iacutone, consigliere provinciale con delega all'Edilizia scolastica per l'area Marsica - Una sostituzione da realizzarsi prima appunto dell'adeguamento sismico".

Alfonsi e Iacutone hanno ringraziato l'intero settore Edilizia scolastica e pubblica della Provincia dell'Aquila, diretto dall'ingegnere Alessia Fagnani, "per l'impegno con cui sta coordinando l'intero processo progettuale, contribuendo al raggiungimento di importanti traguardi".

"La Provincia - hanno concluso - continuerà a lavorare con impegno e dedizione per garantire strutture sicure, moderne e sostenibili, investendo in termini di risorse e professionalità".



