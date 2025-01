Befana Tricolore, raccolta record in provincia L'Aquila

La 26/a edizione della Befana Tricolore, iniziativa benefica promossa dall'associazione L'Aquila che Rinasce, ha registrato quest'anno un vero e proprio record di solidarietà grazie a vari punti di raccolta in tutta la provincia.

A L'Aquila, così come a Capistrello, Poggio Picenze e San Demetrio, moltissimi generosi donatori hanno contribuito regalando giochi, vestiario e generi alimentari, ma soprattutto portando un sorriso ai bambini meno fortunati e alle famiglie in difficoltà economica.

"Il merito va non soltanto agli adulti - spiega Virginia Como, presidente dell'associazione L'Aquila che Rinasce - ma anche e soprattutto ai numerosi bambini che, accompagnati dai genitori, sono venuti personalmente a consegnare i propri giochi. Questo è un segno estremamente significativo e incoraggiante di una sensibilità che si sta diffondendo sempre di più, oltre a rappresentare i valori umani che le famiglie hanno saputo trasmettere alle nuove generazioni attraverso piccoli gesti concreti. A queste persone rivolgiamo tutta la nostra gratitudine". Il materiale raccolto sarà distribuito attraverso il circuito delle parrocchie cittadine.

La Befana Tricolore tornerà nel 2026 per un nuovo appuntamento con la solidarietà.



