Befana in Pediatria all'Aquila con ciclisti e Cc Forestali

Gadget, quaderni, matite, cappelli, giochi e dolcetti hanno raggiunto oggi le strutture pediatriche dell'Aquila grazie a una serie di iniziative legate all'Epifania. Una delegazione della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha raggiunto il reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila per un momento dedicato ai bambini ricoverati che stanno vivendo questi giorni di festa lontano dal calore della propria casa. Il gruppo è partito alle 15 alla villa Comunale per raggiungere in bici il presidio ospedaliero. "Non siamo nuovi a questo tipo di azioni - spiegano gli organizzatori - in quanto le associazioni abruzzesi aderenti a Fiab sono intervenute più volte in situazioni di disagio sociale. Siamo convinti che la bicicletta sia uno strumento che combatte le disuguaglianze sociali ed economiche oltre a favorire il benessere psicofisico delle persone. La bici salverà il mondo".

Iniziativa analoga ha visto impegnati i carabinieri Forestali del reparto Biodiversità che hanno raggiunto la Casa Immacolata Concezione - Istituto Suore Zelatrici del Sacro Cuore della frazione di San Gregorio, dove personale specializzato si occupa della cura e dell'educazione di circa 40 tra bambini e ragazzi ospitati nella struttura.

Un'azione nell'ambito dell'iniziativa nazionale della 'Befana della Biodiversità', giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà che vede oltre 100 carabinieri impegnati nei reparti pediatrici di 44 strutture ospedaliere della Penisola.





