Auto fuori strada sulla Ss17, ferita gravemente una 28enne

Una donna di 28 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla statale 17, al km 115, tra Pettorano sul Gizio e Rocca Pia (L'Aquila). La Jeep Renegade sulla quale viaggiava insieme al conducente, un trentenne, è uscita fuori strada per circostanze ancora da accertare, finendo prima contro il muro e poi cappottandosi. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per la messa in sicurezza, due ambulanze del 118 e della Croce Verde e i carabinieri.

Per la giovane, che è riuscita a uscire dall'abitacolo, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila; la prognosi è riservata.

Sulla dinamica indagano i carabinieri; dai primi accertamenti pare comunque un incidente autonomo.



