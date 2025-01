A14, chiusure notturne Atri Pineto-Pescara Nord verso sud

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Fonte da Capo, lavori di riqualifica barriere dei viadotti Cerrano e Santa Maria e per attività di ammodernamento del viadotto Cerrano, nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant'Angelo, verso Pescara/Bari.

Di conseguenza, non sarà accessibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest" . Si precisa che nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a Pescara nord Città Sant'Angelo.



