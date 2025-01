A Chieti grande partecipazione al presepe vivente

Grande partecipazione oggi pomeriggio a Chieti alla rappresentazione del Presepe Vivente le cui scene sono state allestite in alcune strade del centro storico. L'evento, organizzato dall'associazione Teate Nostra, in sinergia con il Comune, è giunto alla trentesima edizione.

Erano presenti il sindaco Diego Ferrara, il vice Paolo De Cesare a altri componenti della Giunta comunale. Sono 200 i figuranti che hanno animato le 20 scene, 16 i gruppi di supporto, Maria e Giuseppe sono stati impersonati dai teatini Giorgia Mascitelli e Mattia D'Alessio, Gesù dal piccolo Pier Dario Maria D'Alessio nato il 13 agosto 2024 da genitori teatini, residente a Milano, battezzato nella chiesa della SS Trinità di Chieti lo scorso 8 dicembre.

"È stato molto bello vedere la passione e l'impegno che tutti voi avete messo per realizzare questo presepe - ha detto l'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, prendendo la parola e dopo aver ricordato che il presepe nasce nella grande tradizione napoletana - perché in fondo avete voluto dire che quella storia, che è lontana nel tempo, è una storia attuale - ha aggiunto Forte - Cristo nasce dovunque ci sia gioia, dolore, amore e la sua presenza è luce, forza e consolazione per tutti noi".

"Siamo veramente tutti molto soddisfatti, nonostante la nostra grande fatica - ha detto la presidente dell'associazione Teate Nostra, Anna Lucia Tacconelli - Tutte le associazioni partecipanti e i gruppi hanno lavorato tantissimo per realizzare questi allestimenti. In particolar modo per la scena nella Natività, che è quella più grande realizzata dal gruppo Piana Vincolato, addirittura hanno lavorato da ieri mattina per allestire tutta questa piazza. Ringrazio veramente tutti quelli che ci hanno appoggiato e che hanno creduto in noi".

"Stiamo rivivendo per l'ennesima volta la magica atmosfera del Presepe Vivente - ha detto il sindaco Ferrara - e quest'anno lungo un percorso estremamente suggestivo". Ferrara ha quindi augurato una buona Epifania è un buon anno nuovo a tutti. Per favorire l'accesso del pubblico è stato organizzato un servizio gratuito di bus navetta da e per il PalaTricalle da e per largo Cavallerizza, a partire dalle ore 15.30 e fino alle 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA