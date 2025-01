A Calascio la Befana sfila sui trampoli

Oggi dalle ore 15 Gran Parata per le vie di Calascio (L'Aquila) con la Befana sui Trampoli che concluderà la seconda edizione di 'Natal Calascio'.

"La Befana arriva sui Trampoli - fa sapere la Società Cooperativa Vivi Calascio che organizza la manifestazione - auspichiamo possa costituire l'avvio di una tradizione che caratterizzi Calascio nel periodo natalizio. È uno spettacolo, con la direzione artistica di Giulio Votta, che coinvolgerà, per circa tre ore, grandi e piccini e interesserà il centro storico del paese".

L'appuntamento sarà alle ore 15 davanti alla chiesa di San Leonardo, all'ingresso del centro storico. La parata prenderà il via dal limitrofo convento di Santa Maria delle Grazie, aperta dalla Befana e dallo Spazzacamino sui trampoli, a seguire il clown Pongo e i Musicanti. Mangiafuoco chiuderà la sfilata che si dirigerà verso piazza della Vittoria dove si terrà lo spettacolo di due ore curato da Giulio Votta (Clown) e con la partecipazione di Arianna Spaziani (Befana sui trampoli e Fire show), Silvia Miluzzi (Spazzacamino sui Trampoli e Fire show), Elena Mastracci (Piotr in parata e spettacolo di Danza Butoh), Decanter Street Band (musica in parata) diretta da Flavio De Matteis.

La manifestazione è organizzata con il contributo del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica "Rocca Calascio - Luce d'Abruzzo" del Comune di Calascio, selezionato dalle Regione Abruzzo nell'ambito della misura del PNRR del ministero della Cultura (Linea A - M1.C3- Invesimento 2.1 - "Attrattività dei borghi"), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.



