Presepe Vivente del Giubileo, tutto pronto a Rivisondoli

Saranno 500 i personaggi che domani animeranno le 14 scene del presepe vivente di Rivisondoli (L'Aquila), appuntamento giunto alla 74/a edizione. Alle 11 sarà officiata la santa Messa nella chiesa San Nicola di Bari, alla presenza del vescovo della diocesi Sulmona-Valva, Michele Fusco.

Alle 18 occhi puntati verso la Piana di Pié Lucente, dove il presepe prenderà vita. A impersonare la Madonnina sarà Camilla Monaco, 16 anni, di Rivisondoli. Nei panni di San Giuseppe ci sarà Agostino Iannelli, originario di Agnone (Isernia) e ufficiale della polizia locale in pensione. Il bambinello, che come tradizione vuole è l'ultimo nato del paese, è Elia Scialla.

Gli altri principali personaggi sono Alessia Donatelli, 11 anni, di Castel di Sangro (L'Aquila) che vestirà i panni dell'Angelo della capanna, e Benedetta Lauriente, anche lei undicenne, nei panni della Madonna dell'Annunciazione.

"Per me è diventata come una missione curare la vestizione dei principali personaggi della Sacra Rappresentazione - dichiara la costumista Patrizia Ferrara - Tanta è la tensione che si prova in questi giorni proprio perché bisogna curare ogni cosa nei minimi particolari. Cosa che faccio ormai da oltre 35 anni e sempre come fosse la prima volta. In questo momento il mio pensiero va a Marcello Ferrara che per tanti anni è stato la vera anima del Presepe di Rivisondoli e che ora ci guida dal cielo. Ed è grazie alla sua abnegazione e a quella dei tanti volontari che il Presepe Vivente di Rivisondoli è riuscito a mantenere intatto il suo fascino superando tutte le avversità e i problemi di vario genere che si sono presentati nel corso degli anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA