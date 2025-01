Esplosione in agriturismo nel Teramano, due feriti

Due persone sono finite in ospedale a Teramo per le ustioni riportate a seguito di un'esplosione avvenuta in un agriturismo di Basciano, nel Teramano. Si tratta del titolare 61enne dell'attività e di un altro uomo. Secondo una prima ricostruzione, nel locale cucina dell'agriturismo c'è stata una deflagrazione di gas che ha provocato la caduta di arredi e suppellettili e ha divelto alcuni pannelli di chiusura perimetrale del portico.

L'improvvisa fiammata ha investito i due, che hanno riportato ustioni al volto e alle braccia. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo e i Carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA